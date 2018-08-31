Виктория Бекхэм надела элегантное платье с внушительным декольте: фото
Певица и дизайнер Виктория Бекхэм очаровала всех элегантным и несколько пикантным образом на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. Звезда посетила мероприятие со своим мужем экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом.
После преждевременного празднования дня рождения 15-летнего Ромео чета Бекхэмов подалось в Монако, где приняла участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. На мероприятие пара пришла в стильном наряде, чем привлекла внимание всех знаменитостей.
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Виктория Бекхэм выбрала для торжества роскошное платье черного цвета. Одеяние имело глубокое декольте, что делало образ дизайнера несколько пикантным. К миди-платью звезда подобрала стильные босоножки. Идеальный макияж и волнистые распущенные волосы завершили эффектный look Виктории Бекхэм.
В то же время муж дизайнера – экс-футболист Дэвид Бекхэм – надел классический костюм с рубашкой и галстуком.