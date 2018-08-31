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Виктория Бекхэм надела элегантное платье с внушительным декольте: фото

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Виктория Бекхэм в Монако
Виктория Бекхэм в Монако / Getty images

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм очаровала всех элегантным и несколько пикантным образом на церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. Звезда посетила мероприятие со своим мужем экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом.

После преждевременного празднования дня рождения 15-летнего Ромео чета Бекхэмов подалось в Монако, где приняла участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА. На мероприятие пара пришла в стильном наряде, чем привлекла внимание всех знаменитостей.

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Виктория Бекхэм выбрала для торжества роскошное платье черного цвета. Одеяние имело глубокое декольте, что делало образ дизайнера несколько пикантным. К миди-платью звезда подобрала стильные босоножки. Идеальный макияж и волнистые распущенные волосы завершили эффектный look Виктории Бекхэм.

В то же время муж дизайнера – экс-футболист Дэвид Бекхэм – надел классический костюм с рубашкой и галстуком.

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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