Виктория Бекхэм надела летнее платье без нижнего белья: фотофакт

Жена Дэвида Бекхэма, Виктория, удивила поклонников новым "луком". Дизайнер пришла на официальное мероприятие в летнем платье без нижнего белья.

Виктория Бекхэм, которая успешно реализовала себя в качестве дизайнера, каждый раз поражает поклонников яркими и стильными "луками". Звезда умело подбирает наряды и аксессуары, подтверждая универсальность своих коллекций. Стоит отметить, что платья Виктории Бекхэм эффектно выглядят как в повседневных образах, так и на светских мероприятиях.

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Недавно 44-летняя звезда засветила новое платье розового цвета, которое гармонично сочеталось с голубыми туфлями на каблуках. Свой романтический летний образ Виктория Бекхэм дополнила очками и идеальной укладкой волос. Однако, судя по фото, дизайнер отказалась от нижнего белья, поэтому в платье виднелись очертания груди жены экс-футболиста.

Допис, поширений Glam it up _ (@glamblogger_) 19 Чер 2018 р. о 3:12 PDT

Вероятно, это совсем не смущало Викторию Бекхэм. В таком образе звезда не только ходила по улицам Нью-Йорка, но и приняла участие в саммите Forbes.

Допис, поширений fan Beckham (@beckham_family__) 20 Чер 2018 р. о 12:46 PDT

Допис, поширений InStyle Australia (@instylemag) 19 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

Допис, поширений HollywoodLife (@hollywoodlife) 19 Чер 2018 р. о 5:49 PDT

Допис, поширений Steph. (@steph.aniek) 19 Чер 2018 р. о 3:21 PDT