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Виктория Бекхэм надела летнее платье без нижнего белья: фотофакт

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Виктория Бекхэм надела летнее платье без нижнего белья
Виктория Бекхэм надела летнее платье без нижнего белья / yahoo.com

Жена Дэвида Бекхэма, Виктория, удивила поклонников новым "луком". Дизайнер пришла на официальное мероприятие в летнем платье без нижнего белья.

Виктория Бекхэм, которая успешно реализовала себя в качестве дизайнера, каждый раз поражает поклонников яркими и стильными "луками". Звезда умело подбирает наряды и аксессуары, подтверждая универсальность своих коллекций. Стоит отметить, что платья Виктории Бекхэм эффектно выглядят как в повседневных образах, так и на светских мероприятиях.

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Недавно 44-летняя звезда засветила новое платье розового цвета, которое гармонично сочеталось с голубыми туфлями на каблуках. Свой романтический летний образ Виктория Бекхэм дополнила очками и идеальной укладкой волос. Однако, судя по фото, дизайнер отказалась от нижнего белья, поэтому в платье виднелись очертания груди жены экс-футболиста.

 

Вероятно, это совсем не смущало Викторию Бекхэм. В таком образе звезда не только ходила по улицам Нью-Йорка, но и приняла участие в саммите Forbes.

 

 

 

 

Допис, поширений Steph. (@steph.aniek)

 

 

Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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