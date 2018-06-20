Виктория Бекхэм надела летнее платье без нижнего белья: фотофакт
Жена Дэвида Бекхэма, Виктория, удивила поклонников новым "луком". Дизайнер пришла на официальное мероприятие в летнем платье без нижнего белья.
Виктория Бекхэм, которая успешно реализовала себя в качестве дизайнера, каждый раз поражает поклонников яркими и стильными "луками". Звезда умело подбирает наряды и аксессуары, подтверждая универсальность своих коллекций. Стоит отметить, что платья Виктории Бекхэм эффектно выглядят как в повседневных образах, так и на светских мероприятиях.
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Недавно 44-летняя звезда засветила новое платье розового цвета, которое гармонично сочеталось с голубыми туфлями на каблуках. Свой романтический летний образ Виктория Бекхэм дополнила очками и идеальной укладкой волос. Однако, судя по фото, дизайнер отказалась от нижнего белья, поэтому в платье виднелись очертания груди жены экс-футболиста.
Вероятно, это совсем не смущало Викторию Бекхэм. В таком образе звезда не только ходила по улицам Нью-Йорка, но и приняла участие в саммите Forbes.