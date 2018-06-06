Виктория Бекхэм поделилась снимком с усатым Бруклином
Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала поклонникам в социальных сетях фото с 19-летним сыном Бруклином.
Виктория распространила снимок на своей странице в Instagram.
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"У моего мальчика уже усы. Ловите поцелуи от нас", – прокомментировала дизайнер фото.
Отметим, что 19-летний Бруклин Бекхэм уже год живет отдельно от родителей. Сейчас он получает образование фотографа в Нью-Йорке и редко приезжает домой.
К слову, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, однако их отношения могут очень скоро закончиться, так как недавно сына Дэвида и Виктории Бекхэм застали за поцелуями с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд.
Источник: 24 Канал
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