Виктория Бекхэм похвасталась талантом сына: очаровательное видео
Дизайнер Виктория Бекхэм может смело показывать вокальные данные своего сына Круза. Своим пением парень уже покорил сеть.
Знаменитую семью Виктории и Дэвида Бекхэм можно по праву считать идеальной. Звезды воспитывают трех сыновей и дочь, а их отношения с детьми является примером для подражания. Несмотря на напряженный график дизайнер и экс-футболист уделяют много времени своим потомкам и демонстрируют это в социальных сетях.
Читайте также: Старший сын четы Бекхэмов покинул престижный университет, – СМИ
Теперь Виктория Бекхэм показала талант своего сына. 13-летний Круз сидел в своей комнате и играл на гитаре американские поп-песни. Парень прекрасно подпевал, не обращая внимание на звездную маму, которая успела снять все на видео. Как и у всех подростков, у него был небольшой кавардак, что подчеркнула в посте Виктория Бекхэм.
Вот так выглядит утро в доме Бекхэмов! Можно не обращать внимания на беспорядок в комнате, когда Круз так красиво звучит,
– написала она.
Отметим, что Виктория Бекхэм, которая была участницей популярной группы Spice Girls, не скрывает своего восторга от таланта сына. Вероятно, звездная мама дает наставления своему потомству, ведь Круз удивительно и уверенно поет.
Выбор редакции
-
Курс доллара в Украине на этой неделе несколько снизится: эксперты объяснили причинысегодня, 15:42
-
Россия хочет сорвать предоставление автокефалии Украине: Тымчук озвучил коварный план Кремлясегодня, 15:06
-
Почти все голосования за последнюю сессию Верховной Рады прогуляло 53 нардепасегодня, 14:17