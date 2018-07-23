Виктория Бекхэм похвасталась талантом сына: очаровательное видео

Дизайнер Виктория Бекхэм может смело показывать вокальные данные своего сына Круза. Своим пением парень уже покорил сеть.

Знаменитую семью Виктории и Дэвида Бекхэм можно по праву считать идеальной. Звезды воспитывают трех сыновей и дочь, а их отношения с детьми является примером для подражания. Несмотря на напряженный график дизайнер и экс-футболист уделяют много времени своим потомкам и демонстрируют это в социальных сетях.

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Теперь Виктория Бекхэм показала талант своего сына. 13-летний Круз сидел в своей комнате и играл на гитаре американские поп-песни. Парень прекрасно подпевал, не обращая внимание на звездную маму, которая успела снять все на видео. Как и у всех подростков, у него был небольшой кавардак, что подчеркнула в посте Виктория Бекхэм.

Вот так выглядит утро в доме Бекхэмов! Можно не обращать внимания на беспорядок в комнате, когда Круз так красиво звучит,

– написала она.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 22 Лип 2018 р. о 9:02 PDT

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 22 Лип 2018 р. о 9:23 PDT

Отметим, что Виктория Бекхэм, которая была участницей популярной группы Spice Girls, не скрывает своего восторга от таланта сына. Вероятно, звездная мама дает наставления своему потомству, ведь Круз удивительно и уверенно поет.