Виктория Бекхэм показала стройные ноги в пакете своего бренда: фото

Известный дизайнер Виктория Бекхэм решила сняться в рекламе собственного бренда. Однако фотосессия получилась довольно оригинальной.

Виктория Бекхэм в нюдовом боди залезла в большой пакет, на котором название ее бренда одежды. Из упаковки виднелись только стройные ноги модельера, обутые в туфли-лодочки белого цвета.

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Однако в достаточно странной и оригинальной съемке был скрыт символизм, который Виктория Бекхэм объяснила в заметке к необычной рекламе.

Этот сезон знаменует 10-летний юбилей моего бренда! Когда Марк Джейкобс показал мне, что я вышла из сумки около 10 лет назад, это действительно было началом моей поездки в индустрию моды. Итак, какой лучший способ проиллюстрировать историю последних 10 лет, чем просмотр творчества,

– написала Виктория Бекхэм.

Отметим, что только на одном фото было видно лицо самой модели. В кадре Викторию Бекхэм фотографировали вблизи, когда она уселась на асфальт и задумчиво смотрела на коричневую сумку.