Виктория Бекхэм поздравила известный глянец с годовщиной, вспомнив пикантную съемку
Американская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм по-особенному поздравила журнал Vogue с тридцатой годовщиной. Звезда вспомнила свои соблазнительные фото, сделанные в январе 2018 года.
Как известно, Виктория Бекхэм позировала перед камерами для обложки испанского журнала Vogue. Звезда сделала пикантные фото в телесном боди, которое было едва заметно на теле знаменитости. При этом Виктория Бекхэм игриво разместилась на столе, держа красный атласный халат.
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Идеальное тело звезды было видно невооруженным глазом. Стройная фигура и загар дополнили невероятный образ Виктории Бекхэм.
С 30-летием тебя, Vogue. Целую,
– игриво подписала снимки Виктория Бекхэм.
На другом фото Виктория позирует в атласном мини-платье, слегка поднимая его рукой. Такие сексуальные снимки вызвали шквал эмоций у поклонников, которые засыпали Викторию Бекхэм комплиментами.
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Известная бразильская модель Алессандра Амброзио, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, также поздравила журнал Vogue с такой особой датой.
"Поздравляю с удивительным 30-летием", – написала Алессандра Амбрози.