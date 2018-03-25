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Виктория Бекхэм поздравила известный глянец с годовщиной, вспомнив пикантную съемку

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Vogue

Американская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм по-особенному поздравила журнал Vogue с тридцатой годовщиной. Звезда вспомнила свои соблазнительные фото, сделанные в январе 2018 года.

Как известно, Виктория Бекхэм позировала перед камерами для обложки испанского журнала Vogue. Звезда сделала пикантные фото в телесном боди, которое было едва заметно на теле знаменитости. При этом Виктория Бекхэм игриво разместилась на столе, держа красный атласный халат.

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Идеальное тело звезды было видно невооруженным глазом. Стройная фигура и загар дополнили невероятный образ Виктории Бекхэм.

С 30-летием тебя, Vogue. Целую,
– игриво подписала снимки Виктория Бекхэм.

На другом фото Виктория позирует в атласном мини-платье, слегка поднимая его рукой. Такие сексуальные снимки вызвали шквал эмоций у поклонников, которые засыпали Викторию Бекхэм комплиментами.

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#vogue30 @voguespain x

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Известная бразильская модель Алессандра Амброзио, которая является одной из "ангелов" Victoria's Secret, также поздравила журнал Vogue с такой особой датой.

"Поздравляю с удивительным 30-летием", – написала Алессандра Амбрози.

Теги: Фотоновости LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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