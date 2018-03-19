Виктория Бекхэм прилетела в Кению и побоксировала с местными девушками: фото и видео
Британский дизайнер Виктория Бекхэм прилетела в Кению, чтобы принять участие в ежегодной акции Sports Relief. Это программа, которая направлена на поддержку и развитие девочек и женщин в Найроби.
Виктория приняла участие в проекте BoxGirls и побоксировала вместе с местными школьницами.
"В Кении я общаюсь с девушками, мы обсуждаем бокс и те возможности, которые он им дает. Они рассказывают, как спорт влияет на их выносливость, их развитие и мышление, и о том, как их жизнь изменилась с момента запуска этого благотворительного проекта" – поделилась Бекхэм в Instagram.
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Для поездки дизайнер выбрала простую и комфортную одежду: белоснежную футболку и джинсы.
Источник: 24 Канал
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