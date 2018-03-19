Виктория Бекхэм прилетела в Кению и побоксировала с местными девушками: фото и видео

Британский дизайнер Виктория Бекхэм прилетела в Кению, чтобы принять участие в ежегодной акции Sports Relief. Это программа, которая направлена на поддержку и развитие девочек и женщин в Найроби.

Виктория приняла участие в проекте BoxGirls и побоксировала вместе с местными школьницами.

"В Кении я общаюсь с девушками, мы обсуждаем бокс и те возможности, которые он им дает. Они рассказывают, как спорт влияет на их выносливость, их развитие и мышление, и о том, как их жизнь изменилась с момента запуска этого благотворительного проекта" – поделилась Бекхэм в Instagram.

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Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Бер 2018 р. о 2:43 PDT

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Бер 2018 р. о 5:06 PDT

Для поездки дизайнер выбрала простую и комфортную одежду: белоснежную футболку и джинсы.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Бер 2018 р. о 2:47 PDT