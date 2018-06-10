Виктория Бекхэм примеряла роскошное белоснежное платье собственного бренда: фото

Британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм очаровала поклонников новым ярким "луком".

Для выхода Виктория Бекхэм надела длинное белое платье собственного бренда в сочетании с желтыми туфлями на каблуках. Фотографиями дизайнер поделилась на своей странице в Instagram.

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В выборе обуви Виктория Бекхэм сомневалась, потому обратилась к подписчикам с вопросом, какого цвета выбрать туфли-лодочки: лавандовые или насыщенно-желтые.