Виктория Бекхэм примеряла роскошное белоснежное платье собственного бренда: фото
Британская экс-певица и дизайнер Виктория Бекхэм очаровала поклонников новым ярким "луком".
Для выхода Виктория Бекхэм надела длинное белое платье собственного бренда в сочетании с желтыми туфлями на каблуках. Фотографиями дизайнер поделилась на своей странице в Instagram.
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В выборе обуви Виктория Бекхэм сомневалась, потому обратилась к подписчикам с вопросом, какого цвета выбрать туфли-лодочки: лавандовые или насыщенно-желтые.
Источник: 24 Канал
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