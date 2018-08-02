Виктория Бекхэм прогулялась в кружевном топе без белья: пикантные фото

Британский дизайнер и экс-певица Виктория Бекхэм поразила публику своим новым светским выходом. Для прогулки по Лондону она выбрала черный костюм, состоящий из брюк и пикантного топа.

Несмотря на жаркую 30-градусную погоду, Виктория Бекхэм не забывает о собственном неповторимом стиле и эффектном виде. Но чтобы иметь отличный вид и одновременно выглядеть сексуально, Бекхэм выбрала черный кружевной топ из шелка на бретельках от Fleur du Mal – известного американского бренда нижнего белья.

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Одела она его на голое тело без бюстгальтера, из-за чего папарацци и фанаты смогли увидеть ее интимные зоны сквозь тонкую ткань. Также сильно поразили брюки Бекхэм от River Island, которые прекрасно подходили к образу. Но на этот раз дизайнер все же выбрала комфорт – несмотря на стильный look, Бекхэм надела черные удобные сандалии Marks & Spencer вместо традиционных каблуков. Образ дополнили эффектные очки и часы.

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡Beckham Family♡ (@beckhamfamilypage) 2 Сер 2018 р. о 8:09 PDT

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡Beckham Family♡ (@beckhamfamilypage) 2 Сер 2018 р. о 8:08 PDT

Похожий образ, но белого цвета Виктория продемонстрировала в начале июня в Париже.

Стоит добавить, что это уже не первый пикантный эксперимент Виктории Бекхэм. Этим летом звезда несколько раз появлялась на улицах городов в безупречных платьях и костюмах, демонстрируя свою грудь под одеждой без белья.