Виктория Бекхэм запускает собственную линию косметики

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм кроме собственной линейки одежды решила заняться созданием и выпуском коллекции косметики.

Об этом звезда сообщила во время прямого эфира в сети.

Сейчас я нахожусь в процессе поиска моего личного цвета, а также со специалистами мы разрабатываем коллекцию кремов и духов. Я – женщина и хочу пользоваться средствами, которые действительно работают и нужны,

– поделилась Виктория.



Виктория Бекхэм выпустит собственную линейку косметики

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Что интересно, косметическая коллекция, которую она выпустила еще в 2006 году для Estee Lauder, получила много одобрительных отзывов и восхищения от поклонников, – коллекция была моментально распродана. Другая коллекция появилась на прилавках магазинов в августе 2017 и была посвящена любимым городам Бекхэм.



Коллекция косметики Victoria Beckham X Estée Lauder

Напомним, что такая бьюти-инициатива часто возникает у мировых звезд. Только вчера всемирно известная теннисистка Серена Уильямс сообщила о намерении создать собственный косметический бренд.