20:28
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-3°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -2°C -9°C
  • воскресенье
    -7°C -11°C
  • понедельник
    -6°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Виктория Бекхэм запускает собственную линию косметики

21 Читати новину українською
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Фото из открытых источников

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм кроме собственной линейки одежды решила заняться созданием и выпуском коллекции косметики.

Об этом звезда сообщила во время прямого эфира в сети.

Сейчас я нахожусь в процессе поиска моего личного цвета, а также со специалистами мы разрабатываем коллекцию кремов и духов. Я – женщина и хочу пользоваться средствами, которые действительно работают и нужны,
– поделилась Виктория.


Виктория Бекхэм выпустит собственную линейку косметики

Читайте также: Виктория Бекхэм призналась, что ее больше вдохновляет: творчество в составе Spice Girls или мода

Что интересно, косметическая коллекция, которую она выпустила еще в 2006 году для Estee Lauder, получила много одобрительных отзывов и восхищения от поклонников, – коллекция была моментально распродана. Другая коллекция появилась на прилавках магазинов в августе 2017 и была посвящена любимым городам Бекхэм.


Коллекция косметики Victoria Beckham X Estée Lauder

Напомним, что такая бьюти-инициатива часто возникает у мировых звезд. Только вчера всемирно известная теннисистка Серена Уильямс сообщила о намерении создать собственный косметический бренд.

Теги: LifeStyle Мода Музыка Красота
Источник: Vogue.ua
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук