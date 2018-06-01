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Виктория Бекхэм засветила роскошное платье собственного бренда: яркие фото

207 Читати новину українською
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / Фото из открытых источников

Известная модница Виктория Бекхэм продолжает поражать эффектными платьями и удивительными сочетаниями цветов в "луках". Недавно звезда засветила новый яркий образ, который поразил всех ее поклонников.

Экс-певицу и дизайнера Викторию Бекхэм смело можно назвать одной из самых стильных женщин современности. Каждый ее выход на красную дорожку привлекает внимание всех журналистов, а ряды поклонников пополняются новыми именами. Последний стильный "лук" знаменитости, фото которого появились на ее Instagram-странице, точно не может вызвать критику, так как выглядела звезда потрясающе.

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Для выхода Виктория Бекхэм выбрала невероятное платье из собственной коллекции. Зеленое платье было ниже колен и имело роскошный вырез на спине. Стильный образ дизайнер дополнила оранжевыми туфлями на каблуке, которые эффектно и гармонично сочетались с нарядом. Идеальная укладка и макияж завершили "лук" Виктории Бекхэм.

В выборе обуви Виктория Бекхэм сомневалась, поэтому обратилась к подписчикам с вопросом, не переборщила ли она с цветами. Однако все заверили звезду, что выглядит дизайнер роскошно.

Стоит отметить, что в рекламе коллекции к зеленому платью модель одета в обувь нежного желтого цвета, что тоже выглядит роскошно.

 

Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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