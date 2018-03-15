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Виктория Бекхэм засветила соски: фото

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Виктория Бекхэм засветила соски
Виктория Бекхэм засветила соски / Her.ie

Британская певица и дизайнер, жена известного футболиста Виктория Бекхэм попала в объектив папарацци в одежде, через которую было видно ее соски.

С первого взгляда может показаться, что певицу подвел ее бюстгальтер, но скорее всего, Виктория оделась так сознательно.

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Во время своей прогулки по улицах Парижа дизайнер попала в объективы папарацци. Дизайнер была в плиссированной юбке макси песочного цвета, синих кожаных сапогах и темно-синий водолазке.

Водолазка просвечивалась, и было видно бюстгальтер певицы, который тоже просвечивался. То, что Виктория засветила свои соски на камеру, ее, кажется, совсем не смутило.

Напомним, ранее Виктория засветила свое нижнее белье, когда вышла на прогулку в черной водолазке.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: Dailymail
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