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Виктория Бекхэм засветила стильную одежду в аэропорту Нью-Йорка: фото

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Виктория Бекхэм в аэропорту Нью-Йорка
Виктория Бекхэм в аэропорту Нью-Йорка / dailymail.co.uk

Волшебная Виктория Бекхэм несомненно может войти в десятку самых стильных женщин мира. Даже в аэропорту звезда выглядит роскошно, демонстрируя свой повседневный "лук".

Если одни знаменитости для путешествий выбирают удобную и несколько неприглядную одежду, другие надевают стильные вещи, которые ярко выделяются в толпе. К такой категории модниц принадлежит Виктория Бекхэм, которая в аэропорту Нью-Йорка засветила удивительный "лук", сообщает The Daily Mail.

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44-летняя дизайнер покинула имение в Лос-Анджелесе сразу после празднования Дня отца. Звезда трогательно поздравила своего мужа Дэвида, после чего была замечена в помещении одного из аэропортов Нью-Йорка. Вероятно, Виктория Бекхэм вылетела обратно в Великобританию, где, по информации СМИ, проживает несколько месяцев.

Дизайнер надела клетчатые штаны свободного кроя и бежевый тренч с поясом на талии. К стильному наряду звезда подобрала не менее привлекательные очки и коричневый клатч, которые завершили "лук" Виктории Бекхэм. Обувь даже не виднелось из-под широких брюк звезды. Вероятно, Виктория, как всегда, предпочла туфли на каблуках, которых много в гардеробе британки.


Виктория Бекхэм 


Виктория Бекхэм в Нью-Йорке


Стильная Виктория Бекхэм

По ее словам, это одни из любимых вещей в осенне-зимней коллекции ее собственного бренда. В то же время Виктория Бекхэм отметила, что клатч, который она выбрала – идеальный аксессуар для любой поездки.

 

 

Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Опрос 24
Источник: 24 Канал
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