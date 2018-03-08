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Виктория Бекхем показала, как она выглядела в детстве: волшебное фото

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Виктория Бекхэм мило поздравила маму с 8 марта
Виктория Бекхэм мило поздравила маму с 8 марта

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм очаровала милым архивным фото, которым поздравила маму с 8 марта.

Соответствующая фотография появилась на Instagram странице звезды.

На фото известная светская львица и гуру стиля мило нахмурилась на руках у матери. Звезда имеет короткую стрижку. Одета маленькая Виктория Бекхэм в терракотовый гольф, сарафан с цветочным принтом и белые гетры.

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Я училась у лучшей. Я люблю тебя, мама. Целую,
– трогательно написала Виктория Бекхэм.

Так звезда мило поздравила маму с Международным женским днем.

I learnt from the best!! #internationalwomensday I love you mum x Kisses

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Кроме этого, певица опубликовала фото с дочкой Харпер Севен Бекхэм, написав, что отправляет ей поцелуи.

#internationalwomensday Kisses baby girl from mummy and daddy x

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Кто такая Виктория Бекхэм?
Это жена известного футболиста Дэвида Бекхэма. Звезда является участником легендарной поп-группы Spice Girls и известным американским модельером. Вместе с мужем она воспитывает трех сыновей и дочь.

Теги: LifeStyle Голливуд 8 марта
Источник: 24 Канал
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