Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо". Рощина работала в СМИ с 16 лет, специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебной системы. В 2022 году получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

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Викторию Рощину пытали в российском плену

Журналистка выехала из Украины в Польшу 25 июля 2023 года. Она планировала через Россию добраться до оккупированного Востока Украины через 3 дня. Но исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории. В октябре 2024 года россияне прислали ее отцу письмо, что женщина умерла в плену.

Как выяснили расследователи, россияне схватили Викторию и удерживали в застенках на оккупированной территории Запорожской области (Энергодар, Мелитополь). Это были несанкционированные места содержания граждан. Затем перевезли в Таганрог, обвинений не выдвигали.

Медийщики пообщались с сокамерницей Виктории из Таганрогского СИЗО. Та рассказала о пытках.

Я видела на ее теле несколько рубцов – точно на руке и ноге. У нее была ножевая рана, ну, прям рубец свежий. Между кистью и локтем в мягких тканях. И рубец был где-то сантиметра три. (...) Знаю, что током пытали не один раз. Она не говорила, сколько раз, но говорила, что была вся синяя.

Вероятно, ток могли подключать к ушам.

Впоследствии Виктория Рощина начала стремительно худеть. Она отказывалась от еды, постоянно обращалась к тюремщикам за помощью.

В это время в камеру приходил начальник колонии, проводил с ней беседы. Виктория постоянно настаивала на том, чтобы ее освободили, поменяли или депортировали.

Она постоянно обращалась за помощью. Сначала говорила, что у нее с желудком проблемы, месячных не было все время и температурило. Потом женщины заметили, что она сильно худеет. Вика весила до 30 килограммов. Я ей помогала встать, потому что она была в таком состоянии, что даже головы не могла поднять от подушки. Я сначала поднимала голову, Вика бралась за ручку кровати, и только тогда так могла встать,

– рассказала сокамерница.

Россияне скрывали, в каком состоянии журналистка. Когда была проверка российским омбудсменом, ее спрятали от проверки и перевели на другой этаж в закрытую комнату.

Последний раз Вику видели 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.

В октябре 2024 Андрей Юсов заявил, что Рощина была в списках на обмен и вскоре должна была вернуться в Украину. Разведка знала, что журналистку этапировали в "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой.