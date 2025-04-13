"Алкоголь отягчает вину": адвокат рассказал, как могут судить подозреваемого в убийстве Тоненчук

В деле о смертельном избиении Виктории Тоненчук в Черновицкой области важно правильно задокументировать все доказательства. Употребление алкоголя подозреваемым перед преступлением является отягчающим обстоятельством для наказания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова адвоката центра правовой помощи Юрия Зошия в эфире Суспильного.

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Что сказал адвокат о суде над подозреваемым в убийстве Тоненчук

Во время заседания Глыбокского районного суда в Черновицкой области 11 апреля подозреваемого в смертельном избиении Виктории Тоненчук взяли под стражу до 9 июня без возможности внести залог.

Парень сказал, что очень сожалеет, что так произошло и просил, чтобы мерой пресечения избрали домашний арест.

Адвокат Юрий Зоший отметил, что, согласно украинскому законодательству, если подозреваемый признает вину, то это может лишь повлиять на смягчение его ответственности, но не является доказательством его вины.

Я не думаю, что в этом деле будет сложность привлечь виновного к ответственности, потому что там есть много свидетелей: таксист, работники ресторана. Кроме этого, в рамках расследования будут проводить различные экспертизы,

– отметил эксперт.

Он также отметил, что сейчас очень важно задокументировать все доказательства. Ведь если процедуру нарушат, то суд может их отвергнуть.

По данным прокуратуры, в январе парень уже наносил девушке легкие телесные повреждения. Однако тогда дело в суде закрыли, ведь девушка отказалась от обвинений. Юрий Зоший подчеркнул, что прошлое дело не будет влиять на рассмотрение нынешнего.

Относительно нынешнего дела со смертельным избиением адвокат отмечает, что если вину подозреваемого докажут, то ему грозит от 7 до 10 лет заключения. Сам срок зависит от обстоятельств.

"На срок может повлиять искренность раскаяния человека, его семейное положение или состояние здоровья. Если люди были в алкогольном опьянении, тогда это отягощает подозреваемого в совершении преступления", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что досудебное расследование по делу смерти Виктории Тоненчук должны провести в течение 2 месяцев. Если в процессе будут возникать сложности, то его могут продлить на период, который не должен превышать 12 месяцев.

Само же судебное заседание может длиться дольше, ввиду различных факторов – загруженность суда или опрос свидетелей.

Журналисты Общественного также рассказали, что в суде подозреваемый в смертельном избиении Виктории Тоненчук отметил, что "не помнит часть вечера", потому что выпил алкоголь. А алкогольные напитки, по его словам, влияют на его память.