Потерпевшая несколько дней находилась в глубокой коме. После того, как стало известно, что девушка умерла, полиция провела брифинг по инциденту в Глыбоке, передает 24 Канал.

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Что известно о подозреваемом

Так, на сегодня правоохранители установили всю хронологию преступления с субботнего дня до момента попадания Виктории в больницу. Предварительно, девушку доставили в больницу родственники. Уже опрошены свидетели. Также с потенциальным подозреваемым проведены следственные действия. Им является 18-летний студент первого курса. Он и потерпевшая встречались.

В полиции уточнили, что пока подозрение парню не вручалось, поскольку следствие ожидает заключения судебно-медицинской экспертизы, которая укажет окончательную причину смерти Виктории.

В полиции также опровергли информацию знакомых пострадавшей, что парень сбежал за границу.

Инцидент будет рассматриваться по статье умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Это относится к особо тяжким преступлениям, что наказываются лишением свободы от 6 лет.

Напомним, что в Киеве избили ветерана из-за замечания о русской музыке. Конфликт возник после того, как военному бросили в голову бутылкой воды.