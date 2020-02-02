Вилами бросил в огонь: за издевательство над собакой полицейский может загреметь на 8 лет
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении полицейского из Кривого Рога, который на глазах у маленького сына избил собаку вилами.
Обвинительный акт в отношении подозреваемого уже направили в суд, сообщает Государственное бюро расследований.
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Инцидент произошел еще 2 марта 2019 года, когда к стражу порядка и его малолетнему сыну подошел бездомный собака. Животное начало лаять, а полицейский ударил его вилами, которыми прежде убирал возле дома.
Позже мужчина отвел ребенка за дом, а сам вернулся, наколол собаку на вилы и бросил в костер, который перед тем разжег.
От гибели животное спасли прохожие. Теперь служителю закона грозит от 5 до 8 лет за решеткой за жестокое обращение с животными.
Что предусматривает закон за жестокое обращение с животными? Закон о жестоком обращении с животными, в частности, запрещает их увечье, убийство, натравливание животных друг на друга или публичные призывы к жестокому обращению. Наказывается преступление лишением свободы до трех лет.
Если те же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, наказание предусматривает лишение свободы до 5 лет. Зато если они совершены в нескольких животных, группой лиц или с особой жестокостью, то наказанием является тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.