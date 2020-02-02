Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении полицейского из Кривого Рога, который на глазах у маленького сына избил собаку вилами.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого уже направили в суд, сообщает Государственное бюро расследований .

К слову: За убийство двух котят мужа осудили на 5 лет

Инцидент произошел еще 2 марта 2019 года, когда к стражу порядка и его малолетнему сыну подошел бездомный собака. Животное начало лаять, а полицейский ударил его вилами, которыми прежде убирал возле дома.

Позже мужчина отвел ребенка за дом, а сам вернулся, наколол собаку на вилы и бросил в костер, который перед тем разжег.

От гибели животное спасли прохожие. Теперь служителю закона грозит от 5 до 8 лет за решеткой за жестокое обращение с животными.