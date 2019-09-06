Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно

Бывшим нардепам от "Опоблока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях в совершении преступлений. Все, что об этом известно – выясняли журналисты 24 канала.

О подозрениях обоим экс-нардепам сообщили еще 5 сентября. Информацию об этом в Генпрокуратуре распространили, не называя имен подозреваемых. Однако, понять, что речь идет именно о Вилкуле и Колесникове в этом случае совершенно не трудно.

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Кто такие Александр Вилкул и Дмитрий Колесников?

Украинские политики. Оба – скандальные. Оба – очень богатые.

Александр Вилкул – опытный представитель Партии регионов (которая в 2014 году переформировалась в "Оппозиционный блок"). С 2006 по 2010 год – был народным депутатом 5-го и 6-го созывов от этой политсилы. С 2010 по 2012 – возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. После этого – до 2014 года – был вицепремьер-министром Украины. Народный депутат 8 созыва от "Оппозиционного блока" (номер 2 в списке), заместитель председателя фракции. Член комитета ВР по европейской интеграции.



Вилкул на должности губернатора / Фото из архивов ОГА

В 2019 году баллотировался на пост Президента Украины от партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", а также в Верховную Раду.

Вилкула называли неофициальным хозяином Кривого Рога – по данным журналистских расследований, бизнес-империя отца и сына Вилкулов состоит из большинства самых привлекательных активов в городе.

Фигурант антикоррупционного расследования и ряда уголовных производств. В частности, ГПУ открывала против него уголовное производство за неуплату налогов в особо крупных размерах. А также уголовное производство за незаконную смену целевого назначения земли. НАБУ – уголовное производство за сокрытие состояния в декларациях.

Дмитрий Колесников – не менее опытный представитель Партии регионов (которая в 2014 году переформировалась в "Оппозиционный блок").

С 2006 до 2007 года был первым заместителем министра промышленной политики. Затем был избран народным депутатом 6 созыва. В 2010 году был министром промышленной политики в правительстве Николая Азарова. После чего был назначен председателем Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, а с декабря 2012 года – председателем Днепропетровской ОГА (занимал эту должность до весны 2014 года).



Колесников в должности губернатора / Фото из архивов ОГА

Народный депутат 8-го созыва от "Оппозиционного блока". Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. На момент избрания был заместителем исполнительного директора в ОО "Фонд Александра Вилкула "Украинская перспектива".

Заслуженный кнопкодав. Фигурант антикоррупционных расследований в отношении властных и налоговых злоупотреблений. Например, будучи народным депутатом, "забыл" о квартире в столице и получал бюджетные деньги на компенсацию жилья.

В каких преступлениях их подозревают?

ГПУ подозревает Вилкула в том, что он еще в должности председателя Днепропетровской ОГА был причастен к хищению земель. По версии следствия, в 2011 году Вилкул издал распоряжение о передаче в аренду ЧАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" земельные участки. Однако право на распоряжение ими не входило в компетенцию ОГА, поскольку эти земли были в коллективной собственности. По оценкам следствия, из-за этой схемы государство понесло ущерб в размере около полумиллиона гривен.

Колесников, по версии следствия, в должности председателя агентства Государственного имущества подписал документы, которые позволили реализовать незаконное отчуждение производственного и лабораторно-бытового корпусов госпредприятия Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Осадки. Общая площадь этих помещений составляет почти 7 тысяч квадратных метров. Это – единственное в Украине предприятие, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения и других не менее нужных для армии вещей. Следовательно, оно имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и любые манипуляции с его имуществом являются незаконными. А незаконное отчуждение корпусов позволило их незаконно приватизировать. Из-за чего ущерб нанесен более чем на 16 миллионов гривен.

Почему о подозрении объявили только сейчас?

Потому оба перестали быть депутатами. В статусе народных избранников сделать это не получалось – парламент не позволял.

В октябре 2018 года Колесникова и Вилкула хотели лишить неприкосновенности по представлению Генеральной прокуратуры, но Верховная Рада не поддержала эту идею.

Тогда снятие неприкосновенности поддержали только 137 депутатов при 226 необходимых. В регламентном комитете такие результаты официально объяснили недостаточным количеством нардепов в сессионном зале на момент голосования.

Неофициально в парламентских кулуарах тогда объясняли: депутаты не стали отдавать правоохранителям Вилкула и Колесникова из-за очень мелких нарушений последних – депутаты, просто решили не создавать прецедент. Ибо в тот момент многие народные избранники имели предыдущий опыт работы на государственных должностях, на которых они все подписывали различные документы. И никто не мог быть полностью уверен, что все из них были законными.

Теперь же, как пояснил бывший генпрокурор Юрий Луценко, депутатские должности не мешают следствию.

Луценко даже написал, что Вилкула и Колесникова объявили в розыск, однако официального подтверждения этому пока нет. На сайте МВД данные о них в базе лиц, находящихся в розыске, отсутствуют.

Где они могут скрываться?

Если они действительно скрываются – где угодно. Ответ на этот вопрос должно давать следствие.