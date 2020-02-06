Вилла за 200 миллионов евро: кто из олигархов стал соседом Ахметова во Франции
Недавно стало известно, что олигарх Ринат Ахметов во Франции купил дом, который называется Villa Les Cedres. Он стоил 200 миллионов евро. Впоследствии стало известно, что в городке Сен-Жан-Кап-Ферра, где и расположена эта вилла, находится особняк российского олигарха Михаила Прохорова, а также Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа.
Об этом Сергей Лещенко рассказал в своем видеоблоге "Честная политика". По его словам, дома Фирташа и Левочкина расположены на расстоянии пешей доступности от Villa Les Cedres, которую купил Ахметов.
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Лещенко отметил, что дворец Ахметова ранее принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, а в вилле Фирташа, по легенде, раньше жил писатель Сомерсет Моэм. Что интересно, Левочкин регулярно приезжает в свое имение. Фирташу же так не везет.
Он давно не может вырваться в свой дом, ведь ожидает в Австрии решение по экстрадиции в США,
– добавил Сергей Лещенко.
Дело Фирташа: что известноВ марте 2014 года Фирташа арестовали в Австрии по запросу властей США. Его обвинили в том, что хотел незаконно получить разрешения на разработку месторождений титана в Индии. Бизнесмен планировал в будущем продавать их в США. Фирташа подозревают в коррупции на сумму 18 миллионов долларов. Однако сам Фирташ своей вины не признает. Все обвинения называет политически мотивированными и направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. В США Фирташу грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества.
Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":