"Виллем II" создал много препятствий на пути трансфера в "Динамо", – испанец Соль

Новый игрок "Динамо" испанец Фран Соль рассказал о своем переходе в киевский клуб. Нападающий признался, что ему было сложно покинуть Нидерланды.

26-летний испанский футболист заявил, что он очень любит голландский "Виллем II", который создал препятствия во время его трансфера в "Динамо".

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"Очень трудно во всех отношениях, эмоционально, потому что я люблю этот клуб, в бытовом плане, потому что нам было очень комфортно в Нидерландах, и бюрократически, за то что "Виллем II" создал очень много препятствий на этом пути трансфера", – сказал Соль в интервью официальному сайту "Динамо".

Также игрок рассказал, что для него значит Голландия – профессионально и лично.

"Там у меня много друзей, которых, если бы я остался в Испании, никогда не знал бы... Я освоил два языка, которые будут важны в моей будущей жизни, к тому же мой сын родился в Нидерландах. Я получил футбольное образование, понимание требований профессионального футбола, особенно технически и тактически", – резюмировал Соль.

Отметим, что Соль уже присоединился к новым одноклубникам на первом сборе в испанской Марбелье.

Напомним, что 16 января "Динамо" официально объявило о подписании контракта с Франом Солем. По предварительной информации, зарплата 26-летнего испанца в "Динамо" составит 1 миллион евро в год.