Протягом 29 березня винищувачі НАТО 10 разів підіймалися в повітря, аби супроводити російські бомбардувальники та винищувачі. Вони літали над Північною Атлантикою, Північним морем, Чорним і Балтійським морями.

В Альянсі у зв'язку з останніми інцидентами про перехоплення заявили про "незвичний рівень повітряної активності Росії".

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Винищувачі НАТО перехоплювали літаки Росії

Загалом авіація НАТО перехопила 6 різних груп російських військових літаків поблизу повітряного простору Альянсу менш ніж за 6 годин.

Перехоплення декількох груп російської авіації демонструє готовність і здатність сил НАТО охороняти небо союзників цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік,

– кажуть в Альянсі.

На крайній півночі норвезькі F-16 піднялися в повітря після того, як радари зафіксували 2 групи російських військових літаків . Вони пролітали біля узбережжя Норвегії. Місцеві реактивні літаки перехопили 2 бомбардувальники , які продовжували політ на південь над Північним морем.

норвезькі F-16 піднялися в повітря після того, як радари зафіксували . Вони пролітали біля узбережжя Норвегії. Місцеві реактивні літаки , які продовжували політ на південь над Північним морем. Крім того, це змусило Британію та Бельгію підняти свої літаки Typhoon та F-16 відповідно. Згодом того ж дня норвезькі F-16 перехопили 2 бомбардувальники Ту-160 Blackjack.

підняти свої літаки Typhoon та F-16 відповідно. Згодом того ж дня норвезькі F-16 перехопили Ту-160 Blackjack. Радари НАТО також виявили 3 російських військових літаки біля повітряного простору союзників над Чорним морем. Турецькі, румунські та болгарські винищувальні літаки піднялися в небо. Вони відстежували російські літаки, поки ті не покинули район.

біля повітряного простору союзників над Чорним морем. Турецькі, румунські та болгарські винищувальні літаки піднялися в небо. Вони відстежували російські літаки, поки ті не покинули район. Італійський винищувач також перехопив російський морський патрульний літак Іл-38 у супроводі винищувачів.

До слова, військові літаки Росії часто не передають код із зазначенням положення та висоти, не надають план польоту або ж не комунікують з диспетчерами повітряного руху. Цим вони створюють потенційний ризик для цивільних авіалайнерів.

Довідка. Повітряний авіапатруль – унікальна місія НАТО, покликана захистити повітряний простір країн-членів організації. Літаки Альянсу миттєво реагують на будь-які порушення повітряного простору й перехоплюють невідомі повітряні судна, зазвичай російські.