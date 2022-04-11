В Виннице задержан мужчина, который стрелял в работников коммунальной службы

Сотрудники полиции в Виннице задержали 63-летнего мужчину. Он стрелял по сотрудникам коммунальной службы, а также по бойцам КОРД из охотничьего оружия.

Правоохранители получили уведомление о выстрелах в воскресенье, 10 апреля. После совершенного, 63-летний мужчина закрылся в собственном доме.

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Стрелял и по правоохранителям

В квартиру мужчины прибыли сотрудники полиции. В их сторону он тоже начал стрелять. Позже его удалось задержать сотрудникам КОРДа.

Мужчина стрелял сначала по коммунальщикам, а затем по правоохранителям:

Выяснилось, что 63-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Так что объяснить свои действия он так и не смог. К счастью, в результате обстрелов не пострадал никто. Пока известно о том, что оружие у него изъяли. Сотрудники выясняют, имел ли мужчина вообще разрешение на владение им.

Мужчину уже отправили в СИЗО. Правоохранители вскоре объявят ему о подозрении. За совершенное задержанного ожидает пожизненное заключение.

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