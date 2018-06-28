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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Винницкая птицефабрика: есть ли угрозы для здоровья людей и чистоты окружающей среды

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В начале июня задержали владельца "Гавриловских курчат" по подозрению в создании птичьего могильника в Киевской области. А в Винницкой области представители сел Оляница, Заозерное и Клебань, жалуются, мол, компания "Мироновский хлебопродукт" загрязняет окружающую среду, что угрожает здоровью людей.

В Заозерном в Винницкой области более 800 жителей. Раньше село было заброшенным, сейчас более ста человек работают на птицефабрике МХП "Винницкая птицефабрика". Как рассказывают местные, благодаря инвестору у них отремонтировали школьный спортзал, сделали парк с фонтанами и детской площадкой, водопровод, на очереди – ремонт клуба.

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По словам сельского головы, чистоте окружающей среды птицефабрика не угрожает, а из недовольных только единственная женщина, проживающая на краю села и жалуется, что ее травят химикатами, которыми обрабатывают поле.

Чтобы не загрязнять окружающую среду, на предприятии придерживаются всех экологических требований, рассказывает директор Винницкой птицефабрики. А из-за того, что продукция поставляется в 60 стран мира, в том числе и в ЕС, экологичность производства регулярно проверяют еще и европейские инспекторы. Претензий со стороны контролеров не было ни разу, рассказывает директор.

Сейчас мы подъезжаем к сооружениям, которые очищают воду. Там неоднократно мерили и всем показывали. На самом деле вода из Буга значительно грязнее, чем эта,
– отметил директор "Винницкой птицефабрики" ВП ОАО "МХП" Игорь Лещенко.

Вода в общем проходит несколько стадий очистки, а именно химическую, физическую, бактериальную, сверхтонкий фильтр и насыщение кислородом.

По словам руководства завода МХП, они не причастны к загрязнению окружающей среды, ведь инвестируют значительные средства в её сохранение и оборудование новыми мощными очистными сооружениями.

Теги: Новости Украины Экология Бизнес Винница
Источник: 24 канал
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