Могла покончить с собой: в Винницкой области нашли мертвой 12-летнюю девочку

В Винницкой области полицейские обнаружили тело мертвой 12-летней девочки. Обстоятельства ее смерти сейчас устанавливаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Винницкой области Зарины Маевской для Суспильного.

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Что известно об инциденте с 12-летней девочкой?

Зарина Маевская отметила, что тело девочки обнаружили в Жмеринском районе Винницкой области. Сейчас продолжается расследование, чтобы установить обстоятельства смерти несовершеннолетней.

Уголовное производство открыли по статье 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Сейчас с делом работают правоохранители.

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К слову, ранее на Волыни многодетного отца приговорили к 8 годам заключения за доведение до самоубийства своего 13-летнего сына из-за систематического психологического насилия. Ребенок подвергался систематическому издевательству, побоев, унижений, тотальных ограничений, запугиваний религиозного содержания, принуждения к повиновению и тому подобное.

Более того, суд установил, что несколько лет назад при подобных обстоятельствах погиб еще один ребенок мужчины. Также установлено, что отец систематически совершал психологическое насилие над всеми членами семьи.