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      Винниковский "Рух" неожиданно уволил Юрия Вирта

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      Юрий Вирт покинул "Рух"
      Юрий Вирт покинул "Рух"

      В среду, 14 ноября, руководство футбольного "Руха" объявило команде о смене тренерского штаба.

      Главный тренер "Руха" Юрий Вирт и его помощник Александр Зотов покинут клуб. Об этом сообщает официальный сайт представителя Первой лиги.

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      Матч 17-го тура Первой лиги Украины "Рух" – "Оболонь-Бровар" (0:3) стал последним поединком Вирта у руля винниковского клуба. Срок действия контракта со специалистом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество.

      Отметим, что имя нового тренера руководство "Руха" объявит до конца недели.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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