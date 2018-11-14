Винниковский "Рух" неожиданно уволил Юрия Вирта
В среду, 14 ноября, руководство футбольного "Руха" объявило команде о смене тренерского штаба.
Главный тренер "Руха" Юрий Вирт и его помощник Александр Зотов покинут клуб. Об этом сообщает официальный сайт представителя Первой лиги.
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Матч 17-го тура Первой лиги Украины "Рух" – "Оболонь-Бровар" (0:3) стал последним поединком Вирта у руля винниковского клуба. Срок действия контракта со специалистом завершился и стороны решили не продолжать сотрудничество.
Отметим, что имя нового тренера руководство "Руха" объявит до конца недели.
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Источник: 24 Канал
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