Виннитчанин установил силовой рекорд Украины

В Виннице установили рекорд Украины по перетягиванию автобусов. Силач Сергей Грачёв порадовал земляков очередной спортивной победой.

Всего за 19 секунд стронгмен протянул два муниципальных автобуса весом 22 тонны. При том, что сам спортсмен весит всего 85 килограммов.

Читайте также: Певец Потап стал звездным членом сборной Украины по боксу

Видео: Сергей Грачев установил рекорд Украины по перетягиванию транспорта

Сам рекордсмен своим достижением доволен, хотя и признается: было непросто. После автобусов Сергей мечтает покорить винницкий трамвай. Его вес более 22 тонн.

На первой попытке помешала неровная поверхность на площадке, там есть небольшая яма. А второй раз мы просто обошли её, и все удалось,

– прокомментировал спортсмен Сергей Грачев.

Видео: Сергей Грачёв установил рекорд Украины по перетягиванию транспорта