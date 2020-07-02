Лето – жаркое время года, когда хочется не только освежиться и побаловать себя вкусным вином, но и утолить жажду с помощью вкусного напитка.

В этот период стоит отдать предпочтение белым или розовым винам и воздержаться от красных, заявил известный американский сомелье и основатель бара MiniBar Hollywood Джереми Аллен, пишет My Domaine.

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Как выбрать "летнее" вино

Голливудский сомелье рекомендует обратить внимание на жаркие регионы.

Подумайте о тех местах планеты, где всегда жара, подумайте об Испании, Южной Африке и Калифорнии, а затем остановите свой выбор на том, что обычно пьют они. Поверьте, они уже сделали всю работу за вас! – отметил Аллен.

По его словам, лучше отдать предпочтение белым и розовым винам. Красные же – слишком "тяжелые" и насыщенные для знойного лета. В идеале выбирать напитки с фруктовыми оттенками.

Летом я ценю вина со сливочно-цитрусовым послевкусием. Если все же выбирать красное вино, оно должно иметь фруктовые оттенки – ягодно-терпкие, вишневые, сливовые, – добавил Аллен.

Розовые вина – идеальный летний вариант / Фото Pixabay

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Топ вин от Джереми Аллена

Сомелье поделился своими фаворитами, которые рекомендует всем друзьям и знакомым в летнее время года.

Château La Verrière Bordeaux Blanc. "Его можно пить за ужином, и просто – пить". Cliff Lede Sauvignon Blanc, Napa Valley, 2017 года. "Мягкое и вкусное вино. Терпкое, сухое и элегантное". Commanderie de la Bargemone Côteaux d'Aix en Provence Rosé, 2017 года. "Идеальное розовое вино с нотами клубники и грейпфрута. Dry Creek Dry Chenin Blanc, 2017 года. "Вино с тропическими нотами, прекрасный вариант для большой компании летним вечером". Badenhorst Curator White Blend, 2016 года. "Элегантная органика – Шенен Блан с утонченным и сбалансированным вкусом". Lincourt Steel Chardonnay, 2014 года. "Его вкус похож на манго с кокосом и лаймом. Здесь много фруктов и никакого дерева". Montsarra Cava Brut. "У него невероятно яркий вкус – кремовый и сухой. Это лучший вариант среди недорогих вин. Palmina Lumina Sparkling Nebiolo. "Сочное вино, без сладости, достаточно терпкое, чтобы мгновенно утолить жажду". Château Cambon Beaujolais Village, 2016, Domaine Marcel Lapierre. "Самое большое удовольствие, которое вы можете подарить себе летом... Оно отлично раскрывается в охлажденном виде". Alysian Vermouth Bianco. "Довольно крепкое вино, бокал охлажденного напитка с нотами корицы и яблока перед ужином не повредит". Hakutsuru Sayuri Junmai Nigori. "Это кремовое наслаждение я называю идеальным алкогольным сорбе".

Сомелье рекомендует выбирать вина с фруктовыми оттенками / Pexels, Pixabay