Какие бывают вина: виды, сорта и типы
Вино – знаменитый напиток богов, о котором можно говорить бесконечно. Его количество сортов и видов во всем мире огромно, однако есть общепринятая классификация.
Вина различают по нескольким критериям, среди которых – цвет, содержание сахара и спирта, сорт, рассказывает 24 канал.
Важно Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками
ВиноАлкогольный напиток с крепостью 9-22%, который получается вследствие спиртового брожения виноградного сока.
Цвет
- Красные вина. Создаются из темных сортов винограда. Оттенок может быть светлым или темным. При длительном старении цвет меняется от темного к более светлому. Возможен осадок.
- Белые – из светлого винограда. Иногда используются темные сорта, с которых убирают кожуру.
- Розовые. Сырье – темные ягоды. Кожура удаляется перед брожением. Допускается использование смеси белых и красных сортов.
В зависимости от сорта винограда и времени ферментации бывает красное, белое и розовое вино / Фото Pixabay
Интересно Как производят вино: технология и основные этапы
По содержанию сахара и спиртовой основы бывают:
- столовые;
- игристые;
- крепленые вина.
Столовые вина:
- сухие (сахар до 0,3%, спирт – 9-14%);
- полусухие (сахар – 0,5-3%, спирт – 9-12%);
- полусладкие (сахар – 3-8%, спирт – 9-12%).
Игристые вина:
- брют;
- сухое;
- полусухое;
- полусладкое;
- сладкое.
Бывают с разным содержанием спирта и сахара. Кроме того, во время вторичного брожения их насыщают углекислым газом. Самое известное игристое вино – шампанское.
Все вина имеют разное содержание сахара и спирта / Фото amwine
Крепленые вина:
- крепкие (сахар – 1-14%, спирт – 17-20%);
- десертные полусладкие (сахар – 5-12%, спирт – 14-16%);
- сладкие (сахар – 14-20%, спирт – 15-17%);
- ликерные (сахар – 21-35%, спирт – 12-17%);
- ароматизированные (сахар – 6-16%, спирт – 16-18%).
По способу изготовления:
- натуральные (производятся исключительно из сока, без сторонних веществ);
- спиртовые (содержат винный спирт, который повышает крепость напитка);
- шипучие (добавляется углекислый газ. К примеру, шампанское и сидр);
- подслащенные (десертные, медовые и ликерные вина. Добавляется сахар или мед для усиления вкуса);
- разбавленные (сок разбавляется водой).
Выбор вина зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей / Фото okolobara