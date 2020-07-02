Вино – знаменитый напиток богов, о котором можно говорить бесконечно. Его количество сортов и видов во всем мире огромно, однако есть общепринятая классификация.

Вина различают по нескольким критериям, среди которых – цвет, содержание сахара и спирта, сорт, рассказывает 24 канал.

Важно Вино: его особенности и преимущества перед другими напитками

Вино Алкогольный напиток с крепостью 9-22%, который получается вследствие спиртового брожения виноградного сока.

Цвет

Красные вина. Создаются из темных сортов винограда. Оттенок может быть светлым или темным. При длительном старении цвет меняется от темного к более светлому. Возможен осадок. Белые – из светлого винограда. Иногда используются темные сорта, с которых убирают кожуру. Розовые. Сырье – темные ягоды. Кожура удаляется перед брожением. Допускается использование смеси белых и красных сортов.

В зависимости от сорта винограда и времени ферментации бывает красное, белое и розовое вино / Фото Pixabay

Интересно Как производят вино: технология и основные этапы

По содержанию сахара и спиртовой основы бывают:

столовые; игристые; крепленые вина.

Столовые вина:

сухие (сахар до 0,3%, спирт – 9-14%);

полусухие (сахар – 0,5-3%, спирт – 9-12%);

полусладкие (сахар – 3-8%, спирт – 9-12%).

Игристые вина:

брют;

сухое;

полусухое;

полусладкое;

сладкое.

Бывают с разным содержанием спирта и сахара. Кроме того, во время вторичного брожения их насыщают углекислым газом. Самое известное игристое вино – шампанское.

Все вина имеют разное содержание сахара и спирта / Фото amwine

Крепленые вина:

крепкие (сахар – 1-14%, спирт – 17-20%);

десертные полусладкие (сахар – 5-12%, спирт – 14-16%);

сладкие (сахар – 14-20%, спирт – 15-17%);

ликерные (сахар – 21-35%, спирт – 12-17%);

ароматизированные (сахар – 6-16%, спирт – 16-18%).

По способу изготовления:

натуральные (производятся исключительно из сока, без сторонних веществ); спиртовые (содержат винный спирт, который повышает крепость напитка); шипучие (добавляется углекислый газ. К примеру, шампанское и сидр); подслащенные (десертные, медовые и ликерные вина. Добавляется сахар или мед для усиления вкуса); разбавленные (сок разбавляется водой).

Выбор вина зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей​ / Фото okolobara