Вино и яблоки: чего больше Украина стала продавать за границу

Экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2018 года остался почти на уровне прошлогодних показателей за соответствующий период. И составил около 13 млрд долларов. Однако есть ряд агротоваров, которых стали экспортировать больше.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам 9 месяцев 2018 года продолжает превышать 37%.

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Больше стоимостными объемами экспортировали:

- зерновые культуры – на 4 миллиарда 797 миллионов долларов;

- масло (самое подсолнечное) – на 3 миллиарда 130 миллионов;

- семена масличных (всего рапса и сои) – на 1 миллиард 339 миллионов;

- жмых - на 594 миллионов долларов;

- мясопродуктов (всего мяса птицы) – на 479 миллионов.



Самые экспортируемые товары Украины в 2018

Всего это 80% стоимостных объемов отечественного аграрного экспорта, отметил ученый.

Однако, по его словам, за январь-сентябрь 2018 против прошлогодних показателей за соответствующий период выросли объемы экспорта в натуральном выражении целого ряда продуктов питания.

В частности, почти на треть (+ 28%) – с 64 тысяч тонн до 82 тысяч тонн – увеличились зарубежные поставки яиц. Объемы экспорта яблок и груш выросли более чем в три раза по сравнению с показателями за январь-сентябрь 2017 – с 9 тысяч тонн до 29 тысяч. Рапсового масла экспортировали 101 тысяч тонн против 53 тисячт за девять месяцев прошлого года. Поставки отечественных вин на рынки стран мира выросли с 33 тысяч тонн до 48 тысяч.

Это обеспечило ощутимый рост стоимости этих продуктов в общей структуре украинского агропродовольственного экспорта, сообщил эксперт.

В январе-сентябре 2018 года выросла стоимость экспортных поставок мяса птицы – с 295 миллионов долларов до 381 миллионов, а также грецких орехов – с 39 до 69 миллионов долларов. Это обусловлено преимущественно ростом цен на упомянутые виды агропродукции, объяснил Николай Пугачев.

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