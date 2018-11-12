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      Вино и яблоки: чего больше Украина стала продавать за границу

      14 Читати новину українською
      Яблок и вина за границу продали больше, чем в прошлом году
      Яблок и вина за границу продали больше, чем в прошлом году / 24 канал

      Экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2018 года остался почти на уровне прошлогодних показателей за соответствующий период. И составил около 13 млрд долларов. Однако есть ряд агротоваров, которых стали экспортировать больше.

      Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

      По расчетам ученых Института аграрной экономики, доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам 9 месяцев 2018 года продолжает превышать 37%.

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      Больше стоимостными объемами экспортировали:

      - зерновые культуры – на 4 миллиарда 797 миллионов долларов;
      - масло (самое подсолнечное) – на 3 миллиарда 130 миллионов;
      - семена масличных (всего рапса и сои) – на 1 миллиард 339 миллионов;
      - жмых - на 594 миллионов долларов;
      - мясопродуктов (всего мяса птицы) – на 479 миллионов.

       

      Екпорт
      Самые экспортируемые товары Украины в 2018 

       

      Всего это 80% стоимостных объемов отечественного аграрного экспорта, отметил ученый.

      Однако, по его словам, за январь-сентябрь 2018 против прошлогодних показателей за соответствующий период выросли объемы экспорта в натуральном выражении целого ряда продуктов питания.

      В частности, почти на треть (+ 28%) – с 64 тысяч тонн до 82 тысяч тонн – увеличились зарубежные поставки яиц. Объемы экспорта яблок и груш выросли более чем в три раза по сравнению с показателями за январь-сентябрь 2017 – с 9 тысяч тонн до 29 тысяч. Рапсового масла экспортировали 101 тысяч тонн против 53 тисячт за девять месяцев прошлого года. Поставки отечественных вин на рынки стран мира выросли с 33 тысяч тонн до 48 тысяч.

      Експорт яких агротоварів зріс

      Это обеспечило ощутимый рост стоимости этих продуктов в общей структуре украинского агропродовольственного экспорта, сообщил эксперт.

      В январе-сентябре 2018 года выросла стоимость экспортных поставок мяса птицы – с 295 миллионов долларов до 381 миллионов, а также грецких орехов – с 39 до 69 миллионов долларов. Это обусловлено преимущественно ростом цен на упомянутые виды агропродукции, объяснил Николай Пугачев.

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      Теги: Новости Украины Сельское хозяйство статистика Экспорт Инфографика
      Источник: 24 канал
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