В Киеве на Виноградаре мужчина вместе с друзьями распивал спиртные напитки возле детского сада. Возмущенным соседям он показывал непристойные жесты. Очевидец происшествия утверждает, что фигурантом скандала является действующий полицейский.

Соседи жаловались на шум

"Кто-то из соседей обиделся на пьяные танцы на столе и громкие мать и вызвал полицию. Правоохранители приехали, но очень быстро уехали", – написал в фейсбуке журналист Сергей Огородник.

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Когда непристойное поведение продолжилось, Сергей решил самостоятельно уладить ситуацию и поговорить с соседями, на что получил удар в ухо.

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"В результате, после того, как получил травму, и пришлось мне вызвать полицию. Успел снять, как эти люди вели себя, словно дикари (именинник Александр в салатовой футболке демонстрировал публично гениталии!). Все это происходило вплотную к детскому саду! Полиция приехала, заявление приняли, теперь должен пойти снять побои с уха", – написал пострадавший.

Журналист также опубликовал фото и видео инцидента в своем посте.

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Что говорят в полиции

Сергей Огородник отметил, что на место происшествия приехала патрульная полиция Киева и быстро разобралась в ситуации. Он надеется, что соседу не удастся избежать ответственности за причиненную травму.

В пресс-службе полиции Киева 24 каналу сообщили, что сейчас изучают все обстоятельства происшествия. Действительно ли упомянутый человек был сотрудником полиции – пока не известно.