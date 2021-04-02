Суддя Печерського суду Києва Крістіна Константінова відправила активіста протесту на Банковій Романа Ратушного під цілодобовий домашній арешт, хоча матеріали у його справі неоднозначні. Проте це не перший випадок, коли вона винесла рішення за відсутності доказової бази.

У 2016 році Крістіна Константінова дозволила обшук квартири активіста Автомайдану. Про це розповіла виконавча директорка громадської організації Фундація DEJURE Ірина Шиба у своєму блозі "Честь і НЕчесть".

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Водночас тоді в ухвалі про обшук взагалі не було вказано, який зв'язок між обставинами справи та відповідним активістом, пояснила Ірина Шиба.

Вона додала, що за інформацією інших активістів, обшук провели через те, що автомайданівець сфотографував голову Голосіївського суду на незадекларованому авто.

Зате Константінова виносила рішення на користь Януковича. Не дала слідству можливість встановити з ким спілкувався Янукович перед втечею до Росії,

– зазначила Ірина Шиба.

Виконавча директорка DEJURE повідомила, що не "любить" активістів і цивільний чоловік судді Віктор Кицюк, що в часи Майдану допомагав переслідувати протестувальників за поїздку до Межигір'я. Також з його допомогою їх позбавляли водійських прав без належних доказів порушень.

Довідка.

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