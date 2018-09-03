Виновен ли матрас в плохом сне?

Качество сна могут подпортить разные обстоятельства: стресс, духота, раскатистый храп супруга.

Но главной гарантией бодрого утра станет правильно выбранный ортопедический матрас, ведь ученые доказали, что он влияет даже на характер сновидений!

Кошмарный матрас – кошмарные сны?

Эксперты Американской академии медицины сна провели один любопытный эксперимент, он заинтересовал и представителей интернет-магазина "МебельОК". Ученые изучали влияние спального места на качество отдыха. 30 дней респонденты валялись в кроватях и вели дневник ощущений. После 30-ти дней испытуемым выдали индивидуально подобранные ортопедические матрасы.

Результатом ученые были потрясены: испытуемые просыпались бодрыми, меньше страдали головной болью и легче переносили стресс в течение дня. Никакой бессонницы, только полноценный отдых и абсолютный релакс. Кроме того, изменились сценарии снов: все, кто регулярно видел ночные кошмары смогли наконец спать спокойно. Погони, чудовища и стремительные падания уступили место приятным видениям.

Выбираем матрас опираясь на науку

Подбирая матрасы, особое внимание обратили на степень жесткости. Эксперты выяснили, что не существует таких понятий, как "мягкий матрас" или "жесткий матрас" – комфорт человека зависит не от степени жесткости, а от комплекции тела.

По такому принципу тучным людям стоит выбирать наиболее жесткие модели. Оптимальный выбор – из кокосовой койры с дополнительной поддержкой в виде пружинного блока. Такие можно найти в ассортименте производителя Askona – к примеру, модель Terapia Farma.

А чем меньше Ваш вес – тем мягче должен быть матрас, иначе Вы рискуете добиться эффекта "принцессы на горошине". Конечно, как и в той сказке, синяков не увидите, но физическая изможденность Вам гарантирована. Чтобы избежать этого, стройным девушкам и субтильным мужчинам рекомендуем обратить внимание на матрасы из коллекции Soft Foam производства Sleep Master. Модели изготовлены на основе высокоэластичной холодной пены Vita Foam – она обеспечивает максимальный комфорт и должную поддержку позвоночнику.

Средняя жесткость матраса подойдет только для обладателей нормального веса и счастливчиков, не знающих, что такое проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Если счастливчик именно Вы – смело выбирайте между моделями с пружинным блоком и с наполнением из эластичных материалов. К слову, вторые имеют весомый плюс: в будущем Вы сможете избежать скрипа устаревших пружин.

Как "поделить" матрас в одной кровати?

Случается так, что на Вашем двуспальном ложе становится слишком тесно. И причина тому – не габариты пышечки-супруга, а разные потребности. К примеру, вторая половинка весит свыше 100 кг и нуждается в жесткой поддержке позвоночника. В то время, как Вы катастрофически не высыпаетесь на этом упругом татами. Тогда у Вас два выхода:

Первый – купить два односпальных матраса, согласно индивидуальным потребностям. Или приобрести комбинированную модель, обе половины которой предполагают разную степень жесткости.

Также при выборе матраса следует обратить внимание на параметры. Изделие должно не только соответствовать размерам Вашего спального места, но и обеспечивать запас свободного пространства. Если оно уже ограничено узким каркасом кровати, то рекомендуем обратить внимание на комбинированные (гибридные) модели матрасов. Они состоят из двух горизонтальных ортопедических блоков и абсолютно не нуждаются в дополнительной поддержке ламелей. Такие можно купить в интернет-магазине "МебельОК" в Киеве и по всей Украине – в каталоге производителя Matterson.