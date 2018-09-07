Виновен в том, что украинец, – один из пленников Кремля поделился деталями своего заключения

"Украинский диверсант", политзаключенный Кремля Евгений Панов, который находится в Симферопольском СИЗО, рассказал, как проходил судебный процесс над ним.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По словам политзаключенного, он содержится в двухместной камере с "ужасными условиями стандартной советской тюрьмы".

Суд полностью ангажирован. Цирк, а не суд. Виновен в том, что я украинец, и этим все сказано,

– передал Панов через своего защитника.

Евгений Панов отказался подписывать какие-либо соглашения со следствием. Также он неоднократно заявлял о пытках во время содержания в тюрьме.

"Создавалась видимость расследования, на самом деле ничего не было. Они своих не сдают. По их версии, ничего не было, я сам пришел в ФСБ и "покаялся", – пишет Панов.

Панов также объявил, что не будет просить о помиловании президента России Владимира Путина. "Приговор будет оправдательным, если им будет дана такая команда. У меня таких надежд нет", – говорит мужчина.

За что судят Евгения Панова?

Панова задержали работники ФСБ России в августе 2016 года на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвинили в причастности к "диверсионно-разведывательной группе", которая якобы имела задачу организовать теракты в Крыму по указаниям главного управления разведки Минобороны Украины.



В июле 2018 года суд в Крыму приговорил Панова к восьми годам лишения свободы. Защита украинца обжаловала приговор суда.