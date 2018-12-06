"Виновна только Россия": США резко ответили на заявления Путина об агрессии в Керченском проливе

Государственный департамент США настаивает, что за эскалацию конфликта в Керченском проливе ответственна только Россия. Поэтому любые обвинения Кремля в сторону Киева не имеют никаких оснований.

Об этом заявил глава американской делегации на министерской встрече ОБСЕ Уэсс Митчелл, пишет "Европейская правда".

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Американский дипломат отмечает, что обвинения Кремля в сторону Украины абсурдны.

Россия обвинила украинских моряков в незаконном пересечении границы РФ. Это обвинение поражает, ведь Крым – это Украина. По сути РФ обвиняет украинских моряков в пересечении украинской границы!

– пояснил он.

Митчел подчеркнул, что претензии "к обеим сторонам" некорректны, поскольку Украина не несет ответственности за эти события.

"Украина даже не открывала огонь. Это не та ситуация, когда можно обвинять две стороны. Виновна одна сторона, и это – Россия", – сказал дипломат.

В США считают, что Россия не имеет права удерживать украинских моряков. Госдеп призывает Путина безотлагательно отпустить моряков и отдать захваченные суда Украине.

Агрессия на Азове – это просчет России, она лишь усилила давление международного сообщества на себя,

– добавил Митчел.

К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вернуть захваченных в Керченском проливе украинских моряков к Рождеству или Новому году. В ином же случае России грозит давление и новые санкции.

Что известно о событиях в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.