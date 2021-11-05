Игорь Черняк, выступающий адвокатом по делу, подчеркнул, что подозреваемым является несовершеннолетний парень. Следовательно, это несколько усложняет расследование для следователей из-за отдельных уголовно-процессуальных норм.
К слову 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове отказался сдать анализ крови
Подозреваемый прибегает к уловкам
Юрист отметил, что в большинстве резонансных ДТП виновники почти сразу признают свою вину и идут на контакт со следствием. В то же время в этой истории ситуация совсем другая.
На данный момент Николай Харьковский отказался от предоставления каких-либо объяснений, предоставления показаний и вину свою не признает,
– подчеркнул Игорь Черняк.
Более того, сразу после ДТП подозреваемый представился полиции совсем другой фамилией, придумал себе другое имя. Кроме того, позвонил в полицию под вымышленным именем и сообщил о якобы "угоне" авто.
"Позже он вообще пытался покинуть больничное учреждение. Только благодаря действиям правоохранителей его все же задержали", – рассказал адвокат.
Кратко о резонансном ДТП
- Авария произошла 26 октября в Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. Infiniti на огромной скорости пролетела на красный свет и снесла Шевроле. Водитель последнего погиб на месте. Пассажиров Infiniti госпитализировали.
- Дочь погибшего в аварии Игоря Носова сообщила, что семья подозреваемого не просила у нее прощения, также не предлагали никакой помощи.
- Подозрение объявили 16-летнему парню, который был за рулем. У подростка уже раньше были проблемы с законом. 28 октября суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.