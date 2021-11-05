Виновник харьковского ДТП не признает свою вину и идет на уловки, – адвокат

Адвокат потерпевших в резонансном харьковском ДТП отметил, что в отличие от большинства подобных случаев, несовершеннолетний вероятный виновник до сих пор не признал свою вину. Более того, он прибегает к различным уловкам, чтобы избежать ответственности.

Игорь Черняк, выступающий адвокатом по делу, подчеркнул, что подозреваемым является несовершеннолетний парень. Следовательно, это несколько усложняет расследование для следователей из-за отдельных уголовно-процессуальных норм.

К слову 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове отказался сдать анализ крови

Подозреваемый прибегает к уловкам

Юрист отметил, что в большинстве резонансных ДТП виновники почти сразу признают свою вину и идут на контакт со следствием. В то же время в этой истории ситуация совсем другая.

На данный момент Николай Харьковский отказался от предоставления каких-либо объяснений, предоставления показаний и вину свою не признает,

– подчеркнул Игорь Черняк.

Более того, сразу после ДТП подозреваемый представился полиции совсем другой фамилией, придумал себе другое имя. Кроме того, позвонил в полицию под вымышленным именем и сообщил о якобы "угоне" авто.

"Позже он вообще пытался покинуть больничное учреждение. Только благодаря действиям правоохранителей его все же задержали", – рассказал адвокат.

Кратко о резонансном ДТП