Об этом стало известно из судебного решения, которое опубликовали в Едином реестре. Авария о которой говорится случилась 29 апреля 2018 года, а судебное решение появилось 13 мая.

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Как установило следствие, пьяный водитель Renault Kangoo врезался в грузовик ГАЗ.

Это случилось на большой скорости – 120 километров в час.

Погибла пассажирка легковушки.

В ноябре 2018 водителя приговорили к 3 годам условного наказания.

Однако прокуратура подала апелляцию и дело отправили на повторное рассмотрение.

В ходе него фигурант рассказал, что пытался обогнать грузовик.

Однако он потерял концентрацию и наехал на яму.

Также он утверждал, что водка в автомобиле принадлежала погибшей.

Он, мол, начал ее пить только, как пришел в себя и увидел сожительницу без головы.

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Решение принял Краснодарский районный суд Харькова. В материалах заседания пишет, что обвиняемый частично признал свою вину.

За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, водителя приговорили к 3 годам лишения свободы. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 2 лет и обязали выплатить 14 тысяч гривен.

Сейчас решение суда еще не вступило в силу. Поэтому обвиняемый может его обжаловать.

Обратите внимание! Ночью 18 мая на трассе Львов — Рава-Русская из-за пьяного водителя произошла масштабная авария. В ней пострадали 3 авто, одно из них даже вылетело на колею и столкнулось с локомотивом.