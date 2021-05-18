Об этом стало известно из судебного решения, которое опубликовали в Едином реестре. Авария о которой говорится случилась 29 апреля 2018 года, а судебное решение появилось 13 мая.
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- Как установило следствие, пьяный водитель Renault Kangoo врезался в грузовик ГАЗ.
- Это случилось на большой скорости – 120 километров в час.
- Погибла пассажирка легковушки.
- В ноябре 2018 водителя приговорили к 3 годам условного наказания.
- Однако прокуратура подала апелляцию и дело отправили на повторное рассмотрение.
- В ходе него фигурант рассказал, что пытался обогнать грузовик.
- Однако он потерял концентрацию и наехал на яму.
- Также он утверждал, что водка в автомобиле принадлежала погибшей.
- Он, мол, начал ее пить только, как пришел в себя и увидел сожительницу без головы.
Больше об этом деле
Решение принял Краснодарский районный суд Харькова. В материалах заседания пишет, что обвиняемый частично признал свою вину.
За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, водителя приговорили к 3 годам лишения свободы. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 2 лет и обязали выплатить 14 тысяч гривен.
Сейчас решение суда еще не вступило в силу. Поэтому обвиняемый может его обжаловать.