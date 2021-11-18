Випрошували качанчик кукурудзи у родича-глави колгоспу, – Лариса Руснак про трагедію Голодомору

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Актриса Лариса Руснак народилась на Одещині у місті Котовську, а нині Подільську. Її дитинство можна назвати щасливим – дівчинка ходила в школу до бабусі-вчительки Олени, смакувала штрудлями та голубцями прабабусі Явдохи, бавилась на городі в бабусі Зосі.