Випрошували качанчик кукурудзи у родича-глави колгоспу, – Лариса Руснак про трагедію Голодомору
18 ноября 2021 , 05:16
Источник:24 канал
Актриса Лариса Руснак народилась на Одещині у місті Котовську, а нині Подільську. Її дитинство можна назвати щасливим – дівчинка ходила в школу до бабусі-вчительки Олени, смакувала штрудлями та голубцями прабабусі Явдохи, бавилась на городі в бабусі Зосі.
Та кожна з цих жінок – Зося, Олена, Явдоха, – пережили 1932 – 1933 роки. Своїй внучці вони про той час ніколи не розкажуть. Тільки після їхньої смерті 59-річна актриса по крупинках збере їхні рідкісні спогади про геноцид українського народу на розкаже їх у проєкті 24 каналу "Голод і мор: пам'ять поколінь".
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