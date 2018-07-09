Выпуск новостей за 22:00: Саммит Украина – ЕС. Смертельное ДТП в Киевской области

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 22:00 – в Брюсселе 9 июля начался юбилейный, двадцатый саммит Украина – ЕС. Президент Украины Петр Порошенко, председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже провели переговоры за закрытыми дверями. На трассе Киев – Одесса автомобиль влетел в автодорожников: один погиб, еще четверо в больнице.

Также в выпуске: Скандал с "Трейд Коммодити": топ-менеджер компании сдался следствию. Взрыв гранаты в жилом доме Львова. Спасение детей в Таиланде.