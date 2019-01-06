Випуск новостей за 13:00: Реакция РФ на Томос. Задержание подозреванемого в убийстве студенток

В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 13:00 – предоставление Томоса Украине изрядно раздражает власть РФ. Там понимают: независимость Украинской православной церкви ставит крест на планах Владимира Путина восстановить так называемый "русский мир". Парня, которого подозревают в двойном убийстве студенток задержали в Турции. 20-летний Цокмез Гусну Джан имел отношения с одной из них.

Также в выпуске: На севере Греции из-за непогоды умерла пожилая женщина.