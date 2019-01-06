Випуск новостей за 13:00: Реакция РФ на Томос. Задержание подозреванемого в убийстве студенток
В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 13:00 – предоставление Томоса Украине изрядно раздражает власть РФ. Там понимают: независимость Украинской православной церкви ставит крест на планах Владимира Путина восстановить так называемый "русский мир". Парня, которого подозревают в двойном убийстве студенток задержали в Турции. 20-летний Цокмез Гусну Джан имел отношения с одной из них.
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На севере Греции из-за непогоды умерла пожилая женщина.
Источник: 24 канал
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