Вирішив помститися: житель Одещини "замінував" райвідділок поліції

В Роздільнянському районі на Одещині затримали 59-річного чоловіка, якого підозрюють у телефонному тероризмі. Він, ймовірно, подзвонив до поліції та повідомив про замінування місцевого райвідділку.

Незадовго до цього зловмиснику виписали протокол за порушення. Тому припускають, що він таким вчинком намагався поститися поліцейським за накладання штрафу.

Зауважте Поліція перекрила вулицю біля ТРЦ Forum Lviv: яка причина

Напився та подзвонив

"Мінер" подзвонив до поліції, коли був п'яний. Слід зазначити, що протокол, про який мовиться, йому виписали за керування авто напідпитку.

Коли прибули правоохоронці, вибухівки в помешканні чоловіка не знайшли. У нього вилучили телефон як речовий доказ.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці повідомили чоловікові підозру за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян. Максимальне покарання за нею – до 6 років в'язниці.

Останні гучні "замінування"