Як наголосив Наєв у відеозверненні, щодня українські морські піхотинці виконують вкрай важливі бойові завдання на морі, суші та у повітрі, підтверджуючи своє гасло "Вірні завжди".

Важливо Готові будь-коли дати відсіч ворогу, – Зеленський привітав українських морпіхів

Крім цього, Наєв вказав, що українські морпіхи демонструють не лише відвагу та мужність, але й високу бойову майстерність.

Висловлюю вам вдячність за стійкість та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та незламності духу,

– сказав Наєв.

Також до привітань долучився і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він назвав українських морпіхів "щитом нашого морського узбережжя". За його словами, за роки війни українська морська піхота зміцніла і стала гордістю України.

"Я щиро вдячний ветеранам морської піхоти, які у далекому 1992 році одними з перших заявили про свій вибір служити українському народові у складі відродженого національного флоту. Вже тоді морські піхотинці стали ядром патріотизму і професіоналізму, силою, що стримувала сепаратизм у Криму", – підкреслив Хомчак.

Він подякував кожному, хто у 2014 році під час російської окупації не зрадив присязі й під гаслом "Вірні завжди" продовжує боротьбу за свободу та незалежність України.