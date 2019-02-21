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      Виртуальная игра на компьютере, – Климкин о том, как Европа рассматривает конфликт Украины и РФ

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      Павел Климкин
      Павел Климкин / 24 канал

      В Европе не хотят выходить из зоны комфорта, а конфликт между Украиной и Россией воспринимают, как виртуальную игру. Однако, на протяжении 2018 года отношение Запада к РФ начало меняться в негативную сторону.

      История с российскими наблюдателями – яркий пример того, что Украина донесла эмоциональную историю конфликта с Российской Федерацией до Запада. Так, уровень доверия к Украине стал несравненно выше. Об этом в интервью "Цензор.нет" рассказал глава украинского МИД Павел Климкин.

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      Достижением в 2018 году Климкин считает изменение в отношении Европы к России.

      В 2018 году видим, например, высылки российских дипломатов. Но это даже не верхушка айсберга, а лишь отблеск от луча, который на него попадает. И я считаю достижением то, что мы сумели объяснить российскую логику действий. Я сравниваю с 2014 годом. Сейчас тон и содержание месседжей относительно Украины возможно те же, но уровень доверия и взаимодействия неизмеримо выше,
      – подчеркнул министр.

      Еще одна часть достижения Украины в прошлом году: то, что дипломатам удалось донести эмоциональную историю конфликта с РФ.

      "В Европе многие люди не хотят выходить из зоны комфорта, а хотят видеть то, что у нас происходит, как виртуальную игру. Вот есть виртуальная игра на экране компьютера, и они постараются помочь нам выжить, но без сверхусилий. История с российскими наблюдателями – это яркий пример таких настроений. То есть никому на самом деле не интересны российские наблюдатели, но интересно создание упрощенной нормальности и работа БДИПЧ. И то, что от этой мнимой нормальности начали отходить, я считаю дипломатическим достижением", – рассказал Климкин.

      Почему Украина не принимает заявку российских наблюдателей?
      Россия будет пытаться повлиять на украинские выборы с помощью своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украине. Причиной такого решения в РФ назвали "соображения безопасности" для своих представителей.

      Однако 12 февраля во России уже отказались от своих слов и заявили, что будут отстаивать право отправлять своих наблюдателей в Украину.

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      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Павел Климкин Выборы Президента 2019 Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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