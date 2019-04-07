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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – Зеленський як технологія, Росія постачає наркотики в "ЛДНР" та законність дебатів на НСК "Олімпійський".

      1. Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення

      Зеленський

      "Зеленський" – це не політик, "Зеленський" – це технологія. Вперше в електоральній історії сучасної цивілізації застосована з таким успіхом системна технологія телевізійної розкрутки "віртуального кандидата" – чистого, бездомішкового медіапродукта. "Набору пікселів", коли хочете...

      Більше матеріалів про кандидата Володимира Зеленського.

      2. НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post

      Трамп противник НАТО

      НАТО відзначило 70-річчя. І зараз перед альянсом постала ціла низка проблем, з якими ще не доводилось мати справу в своїй історії.

      Більше блогів відомих світових медіа тут.

      3. Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників

      Наркотики

      Російський наркотрафік активно працює для терористів на Донбасі. Зараз мова про доставку наркотичних речовин безпосередньо для терористів.

      Про життя "псевдореспублік" читайте у блозі Олексія Чибісова.

      4. Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно

      Дебати

      ​​Нині багато псевдоекспертів розродились аналітикою про те, що дебати між кандидатами на пост Президента України можуть і повинні відбуватись тільки в студії "Суспільного". Жодних стадіонів, бо це "незаконно".

      Більше матеріалів про дебати читайте тут.

      5. Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти

      Результати виборов

      Я очень доволен результатами этих выборов. Все могло быть гораздо хуже – в случае, если бы не выдвинулся Зеленский...

      Читайте       больше о президентских выборах-2019.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Автор: Блоги недели
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Дебаты Зеленского с Порошенком Публикации Новости США НАТО Результаты выборов президента 2019
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