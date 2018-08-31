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Виртуальные модели стали героями новой рекламы Balmain: фото

28 Читати новину українською
Виртуальные модели стали лицами Balmain
Виртуальные модели стали лицами Balmain / Фото из открытых источников

Знаменитые дизайнеры все чаще стремятся удивить своих поклонников. Однако не только стильный наряд вызывает восхищение, но и реклама. Так, бренд Balmain пригласил для рекламы виртуальных моделей.

Количество виртуальных моделей в мире становится больше. К знаменитой Шуду теперь присоединились Марго и Чжи, которые стали новыми героями рекламы Balmain. Их автором является талантливый фотограф Камерон-Джеймс Уилсон.

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Известно, что новых цифровых фотомоделей художник создал специально на заказ представителей бренда. Следовательно, три виртуальные красавицы стали лицами осенне-зимней коллекции популярной одежды Balmain. За считанные часы стильная реклама привлекла внимание нескольких десятков тысяч пользователей сети, поэтому дизайнеры могут рассчитывать на успех новой коллекции.

 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

 

 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

 

 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

 

 

Допис, поширений BALMAIN (@balmain)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: 24 Канал
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