Виртуальный помощник Alexa "украл" работу у работников гостиниц

Компания Amazon создала специальную версию виртуального помощника Alexa – Alexa for Hospitality, которая может работать в гостиничных номерах. Эти функции будут направлены на помощь клиентам и обслуживающему персоналу.

Об этом пишет Keddr.com.

Так, через Alexa можно заказывать обслуживание номеров, задавать различные вопросы, касающиеся работы отеля, управлять смарт-устройствами в номере и тому подобное.

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При этом персонал сможет выбирать стандартный музыкальный сервис, создавать персональные действия для гостей, отслеживать сетевой статус устройств.

Таким образом Alexa for Hospitality возьмет на себя функции портье.

Также Amazon предусмотрела некоторые ограничения конфиденциальности для Alexa for Hospitality. Например, запись голосовых команд будут ежедневно удаляться, а гостиничный персонал не сможет прослушивать Alexa на команды пользователей.



Alexa for Hospitality

Alexa for Hospitality заработает уже этим летом в таких гостиничных сетях: Marriott Hotels, Westin Hotels & Resorts, St. Regis Hotels & Resorts, Aloft Hotels и Autograph Collection Hotels.

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