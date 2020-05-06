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      Вирус "хитросделанности": Зеленский раскритиковал искусственные барьеры для партий на выборах

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Офис Президента

      Президент Владимир Зеленский 6 мая резко осудил создание искусственных барьеров для небольших политических партий и граждан во время предстоящих местных выборов. Он пообещал, что не допустит этого.

      Глава государства считает, что старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть в местные органы власти". Об этом он заявил во время традиционного обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

      Интересно Агитационная кампания под прикрытием COVID-19: как политики готовятся к местным выборам

      Зеленский считает, что старые политики фактически хотят лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свои регионы.

      Никаких двух третей, пяти процентов или иных схем не будет. Право быть избранным – это конституционное право каждого украинца, а президент является гарантом соблюдения,
      – подчеркнул Зеленский.

      Он также посоветовал им менять свои поступки, а не избирательное закондавство.

      Смотрите видео нового обращения Зеленского:

      Новость дополняется

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Местные выборы 2020 Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский ЦИК
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