Вирус "хитросделанности": Зеленский раскритиковал искусственные барьеры для партий на выборах

Президент Владимир Зеленский 6 мая резко осудил создание искусственных барьеров для небольших политических партий и граждан во время предстоящих местных выборов. Он пообещал, что не допустит этого.

Глава государства считает, что старые политики хотят несмотря на политическую волю жителей области "пролезть в местные органы власти". Об этом он заявил во время традиционного обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

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Зеленский считает, что старые политики фактически хотят лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свои регионы.

Никаких двух третей, пяти процентов или иных схем не будет. Право быть избранным – это конституционное право каждого украинца, а президент является гарантом соблюдения,

– подчеркнул Зеленский.

Он также посоветовал им менять свои поступки, а не избирательное закондавство.

Смотрите видео нового обращения Зеленского:

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