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Вирус Нипах, от которого нет вакцины, убивает жителей Индии

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В Индии ширится убийственный вирус, от которого нет вакцины
В Индии ширится убийственный вирус, от которого нет вакцины / bbc.com

Как сообщило правительство Индии, из-за заражения смертельной инфекцией Нипах в штате Керала в юго-западной части страны уже погибли девять человек. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Об этом сообщил сайт "ВВС Украина".

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Данный вирус вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения, так как уже около 70% погибли и люди продолжают умирать, а вакцину до сих пор не изобрели.

Опыты подтвердили наличие вируса Нипах у троих погибших, остальные шесть образцов пока проверяют. Министр здравоохранения штата Керала Раджив Седанандан рассказал, что медсестра, которая ухаживала за пациентами, тоже умерла.

Мы отправили образцы крови и жидкость возможных жертв вируса в Национальный институт вирусологии в Пуне. Пока у нас есть подтверждение, что Нипах вызвал три смерти. Мы стараемся не позволить болезни распространиться, поскольку ее лечение связано только с поддерживающей терапией,
– прокомментировал министр здравоохранения штата Керала.

Известно, что вирус Нипах (NIV, Nipah henipavirus) возглавляет список из 10 наиболее опасных инфекционных заболеваний. а естественными переносчиками вируса являются летучие мыши.

Что такое веру Нипах? Нипах – инфекция, которая передается человеку от животных. Впервые инфекцию выявили в 1999 году, когда заболели фермеры в Малайзии и Сингапуре, которые разводили свиней. Симптомы болезни – жар, головная боль, сонливость, проблемы с дыхательными путями, дезориентация. Через сутки или двое больной впадает в кому.

Теги: Здоровье Жертвы Индия Инфекция
Источник: 24 Канал
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