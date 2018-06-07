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Вирус VPNFilter оказался еще опаснее, чем считали ранее: в центре атаки Украина

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Роутеры атакует вирус VPNFilter
Роутеры атакует вирус VPNFilter / Фото из открытых источников

Вирус VPNFilter, который инфицировал около миллиона роутеров по всему миру, оказался еще более опасным, чем считали раньше. При этом специалисты считают, что больше всего хакерскую группу интересует Украина.

Об этом сообщает Engadget.com.

Эксперты по безопасности Cisco Talos считают, что это вредоносное программное обеспечение может не только инфицировать приборы, но и обходить шифрование SSL, превращая защищенные веб-запросы в обычные HTTP. То есть это расширяет возможности хакеров, а сам вирус более опасным.

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Так, обойдя SSL-шифрования вирус может перехватывать исходящие веб-запросы, превращая их в незащищенные с протоколом HTTP. Поэтому киберпреступники могут похищать аккаунты, пароли и другую конфиденциальную информацию.

С роутера вирус может перебраться в компьютеры и любую другую смарт-технику.

Сейчас известно, что VPNFilter поражает маршрутизаторы Linksys, MikroTik, Netgear, QNAP, TP-Link, ASUS, D-Link, Huawei, Ubiquiti, Upvel и ZTE.

Важно, что больше всего зараженных устройств в Украине. Виновными за распространение этого вируса считают хакерскую группу Fancy Bear, которую связывают с Российской Федерацией.

Чтобы защититься от вируса, специалисты рекомендуют перезагрузить сетевое оборудование или обновить до последней прошивки от производителя. Например, MikroTik и Netgear уже выпустили патчи с защитой от VPNFilter.

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Теги: Техно Интернет Хакерская атака хакеры
Источник: 24 Канал
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